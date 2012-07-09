Янукович підписав закон про оплату акцій «Укргідроенерго» держоблігаціями

Президент України Віктор Янукович підписав Закон № 4969-VI «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства». Про це повідомляє прес-служба Президента. Як повідомляв УНІАН, 19 червня Верховна Рада ухвалила в цілому Закон «Про внесення зміни до статті 23 Закону України «Про акціонерні товариства». Законом вносяться зміни, якими дозволяється оплата акцій публічного акціонерного товариства «Укргідроенерго» державними облігаціями України.

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