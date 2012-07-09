НКЦПФР прописала правила надання інформації про фінансові послуги

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР ) завершила роботу з підготовки документа про надання профучастниками інформації про суть своїх фінансових послуг, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

За словами члена НКЦПФР Олексія Тарасенка, регулятор перш за все передбачив обов'язкове укладення спеціального договору, згідно з яким особа, що надає фінансову послугу, в обов'язковому порядку повинна роз'яснити клієнту суть здійснюваних операцій і дати "правильне розуміння послуги". При цьому документом передбачено, що профучастники не будуть "нав'язувати клієнтам" придбання своїх послуг.

Ухвалення цього документа, за словами члена НКЦПФР, сприятиме запобіганню порушенням профучастниками на ринку цінних паперів, а також наданню повної та вичерпної інформації емітентам або депонентам.

О.Тарасенко також зазначив, що ухваленням цього документа регулятор не встановлює чітких обмежень і вимог щодо формату інформації про послугу, профучастники зможуть самостійно визначити зручні й прийнятні для них форми. Розробники документа зазначають, що це може бути поліграфічна продукція з докладним описом здійснюваних послуг тощо. Зараз Комісія розробляє рекомендації з організації такого процесу для споживачів, де буде прописана можливість розміщення подібної інформації на офіційному сайті компанії.