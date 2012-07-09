На завтрашньому аукціоні з ОВДП продовжиться «спекотне липневе затишшя» - експерт

На завтрашньому аукціоні з продажу Міністерством фінансів України облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) попиту, принаймні ринкового, не буде.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив фахівець відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

«Спекотне липневе затишшя продовжиться», - сказав він.

На думку експерта, сьогодні Мінфін не має гострої потреби в коштах, «ринок не налаштований купувати».

«У результаті максимум, що ми можемо побачити, — це декілька неринкових заявок щодо довгих паперів, які уряд охоче задовольнить. Але і їх поява сьогодні малоймовірна», - вважає С.Фурса.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня на аукціоні з продажу ОВДП не було попиту на урядові папери, не було подано жодної заявки.

Мінфін у липні планує провести тільки один аукціон із пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На цих аукціонах Мінфін запропонує гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково буде запропоновано трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. У результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, до державного бюджету України за січень-травень 2012 року надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн. євро.