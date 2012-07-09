Літнє затишшя дозволить інвесторам перегрупуватися перед непростою осінню – експерти

Більшість інвесторів будуть раді хоча б закінченню безперервного потоку поганих новин, що ллється на них із середини березня, і простому літньому спокою, який дозволить їм перегрупуватися перед осінню, яка заповідається непростою.

Про це йдеться в аналітичному звіті інвестиційної компанії «Трійка Діалог», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають автори звіту, "з початком літнього сезону на ринках запанувала надія на те, що оптимізм, який сформувався у кінці червня, підкріплюватиме подальші дії ФРС, європейської і китайської влади – або їхні видимі наміри виконати свої політичні обіцянки".

"Майже усі впевнені в тому, що навіть якщо ЄС, США і Китай вживуть додаткових заходів, вони будуть лише тимчасовими, як спроби закрити пластиром зяючу рану. Якщо влітку ринок і буде спокійним або піде вгору, то на початку вересня після Дня праці у США перед інвесторами на світових ринках будуть стояти все ті ж питання", - сказано у звіті.

Настрій фондових ринків у липні визначать звіти американських компаній за 2-й квартал 2012 р. У липні не очікується великої кількості важливих новин. Головною подією для глобальних ринків, ймовірно, стануть фінансові звіти американських компаній за другий квартал 2012 року. "Якщо результати провідних компаній будуть на рівні консенсус-прогнозів, то літо мало б пройти спокійно. Крім того, може пожвавитися ринок нафти, оскільки після введення ембарго на поставки Іран може посилити свої заяви, а вибори у Лівії, мабуть, покажуть, наскільки сильні суперечності між угрупованнями, які повалили режим Муамара Каддафі", - наголошується у звіті.