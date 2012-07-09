Індекс Української біржі знизився на 0,45%, індекс ПФТС зріс на 1,15%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 9 липня, знизився на 0,45% - до 1109,00 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 70 млн грн, з них на фондовому ринку - 30,6 млн грн, на терміновому ринку - 39,5 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найбільш активно торгуються, стали цінні папери "Донбасенерго" (знизилися на 2,65%), "Центренерго" (на 1,97%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 9 липня виріс на 1,15% - до 392,24 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 409,4 млн грн, з них на облігації підприємств припало 377,6 млн грн, на ОВДП - 30,8 млн грн.