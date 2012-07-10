Український фондовий ринок росте на невеликих обсягах, індекс UX зріс на 4,67%

На українському фондовому ринку у вівторок спостерігається ріст за невеликих об'ємів торгів, повідомляє сайт "Української біржі".

Індекс UX за станом на 12:41 зріс на 4,67% - до 1160,80 пункту. Загальний обсяг торгів склав 44,9 млн грн, з них тільки 14,5 млн грн припало на фондовий ринок. Серед лідерів підвищення - акції "Донбасенерго" (зросли на 6,39%), Авдіївського коксохіму (на 5,17%), Алчевського меткомбінату (на 5,14%).

У той же час індекс ПФТС підвищився всього на 0,09% - до 392,60 пункту за загального обсягу торгів у 22 млн грн.

Британський індекс FTSE 100 станом на 12:30 за київським часом підвищився на 0,67% - до 5664,99 пункту, німецький DAX - на 1,01% - до 6452,39 пункту.