Рада ЄС схвалила пілотний проект євробондів на 4,5 млрд євро

Брюссель. Рада міністрів економіки та фінансів ЄС схвалила нормативний акт, яким пропонується започаткувати пілотний проект з випуску європейських бондів на загальну суму в 4,5 млрд євро для фінансування інфраструктурних проектів протягом 2012-2013 років.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, рішення схвалено одностайно і без обговорення.

Субординований борг візьме на себе Європейський інвестиційний банк, у той час, як бюджетні фонди ЄС використовуватимуться для часткового покриття ризиків банку.

На першому етапі регулювання передбачає, що до 200 млн євро залучених коштів будуть спрямовані на реалізацію інфраструктурних проектів у сфері транспорту, до 10 млн євро – в енергетиці та до 20 млн євро – в інформаційно-комунікаційних технологіях.

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