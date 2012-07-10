Еricsson завершила придбання мовного підрозділу компанії Technicolor

Шведська компанія Ericsson завершила операцію з придбання підрозділу мовних послуг Technicolor (Франція) - світового лідера у галузі медіа та розваг.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії Ericsson.

Придбання забезпечить Ericsson співпрацю з провідними телемовними компаніями, близько 900 висококваліфікованих фахівців, а також операційних офісів у Франції, Великобританії та Нідерландах. При цьому компанія Ericsson має намір продовжувати роботу з вже існуючими клієнтами і в майбутньому стати провідним світовим постачальником послуг для мовних компаній.

Ціна операції становить 19 млн. євро, а додаткові виплати на основі доходів підрозділу від операційної діяльності із надання мовних послуг за 2015 рік можуть досягти 9 млн. євро.

Як відзначив виконавчий віце-президент і керівник бізнес-підрозділу глобальних послуг компанії Ericsson Магнус Мандерссон, завдяки цьому придбанню Ericsson закріпив свої позиції на ринку послуг з обслуговування мереж і забезпечив можливість подальшого зростання.

Довідка УНІАН. Компанія Ericsson – найбільший у світі постачальник технологічних рішень і професійних послуг для операторів зв'язку, штаб-квартира розміщена у Стокгольмі, Швеція. Ericsson працює у 180 країнах світу, штат співробітників налічує понад 90 тис. чоловік. У 2010 році обсяг продажів компанії становив 28,2 млрд дол.