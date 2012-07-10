У США відкрився сезон корпоративної звітності – експерти

У США відкрився сезон корпоративної звітності за другий квартал 2012 року.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Вони відзначають, що першою традиційно відзвітувала Alcoa. У другому кварталі 2012 року компанія одержала невеликий збиток – 2 млн. дол. у порівнянні з прибутком 322 млн. дол. у другому кварталі 2011 року. Причиною збитків компанія назвала падіння цін на алюміній через уповільнення світового попиту.

За інформацією аналітиків, провідні фондові індекси завершили торги понеділка, 9 липня, зниженням. S&P-500 втратив 0,2%, Stoxx 600 - 0,4%. Основною причиною неспокою виявилося перевищення прибутковості іспанських держпаперів критичного рівня – 7%. Це сталося незважаючи на зустріч міністрів фінансів єврозони, які обговорювали наповнення антикризових програм, узгоджених на червневому саміті Євросоюзу.

За словами аналітиків, український UX у понеділок знижувався в ногу з європейськими індексами. Зростання зафіксували лише металургійні фішки: Авдєєвський КХЗ піднявся на 2%, «Азовсталь» - на 2,2%. Сьогодні вранці «Луганськтепловоз» (+1,3%) спростував чутки про перепрофілювання підприємства, тому слід чекати відскоку його котирувань, які з початку липня впали на 23%. Стахановський ВБЗ (-2,1%) заявив про істотне зниження виробництва вантажних вагонів.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 9 липня, знизився на 0,45% – до 1109,00 пункта. Загальний обсяг торгів становив 70 млн. грн.

Індекс ПФТС зріс на 1,15% – до 392,24 пункта. Загальний обсяг торгів становив 409,4 млн. грн.