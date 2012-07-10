АУФТ позитивно оцінює закон про систему депозитарного обліку цінних паперів

Ухвалення Верховною Радою Закону України “Про систему депозитарного обліку цінних паперів” є новим етапом у розвитку українського фондового ринку.

Про це повідомив голова ради Асоціації "Українські фондові торговці" (АУФТ) Сергій Антонов.

"Упевнений, що це етап у розвитку ринку - нарешті виникла нова фінансова послуга - кліринг на фінансовому ринку", - відзначив він. За його словами, нарешті на рівні закону централізовано депозитарну систему - визначено єдиного Центрального депозитарія; визначено роль Національного банку України (НБУ) у регулюванні розрахунків і клірингу на фінансовому (фондовому) ринку.

"Зрозуміло, що розрахунки на фондовому ринку України не можуть проходити поза Національною платіжною системою", - відзначив С.Антонов. Водночас, за його словами, особливості таких розрахунків мають значну специфіку і потребують створення спеціальних Систем розрахунку за цінними паперами (Secutities settlement system - SSS), які повинні бути максимально інтегровані у т.з. Системи великих платежів (large value payment system – далі LVPS).

Проте, за його словами, в Україні досі не існує такої системи розрахунку за цінними паперами, хоча спроби її створення тривають не менш як 15 років, але назвати їх успішними важко. "Існують окремі спроби різних бірж або депозитаріїв імітувати щось на кшталт таких систем, що більш-менш відповідає чинному законодавству, але жодна з них не відповідає міжнародним принципам і не інтегрована у Систему електронних платежів НБУ (український аналог LVPS)", - відзначив він.

У таких умовах, за словами С.Антонова, НБУ взяв на себе створення Системи розрахунків за цінними паперами і запропонував у рамках Закону «Про депозитарну систему України» створити Розрахунковий центр для обслуговування угод на фінансових ринках.

«Можна нагадати, що свого часу великі інфраструктурні проекти фінансового ринку в Європі створювалися за участю держави і лише згодом, коли держава переконалася у безризиковості функціонування інфраструктури, їх було приватизовано», - відзначив С.Антонов.

Нагадаємо,Верховна Рада 6 липня п.р. ухвалила Закон “Про систему депозитарного обліку цінних паперів”. Законом передбачене створення централізованої депозитарної системи в Україні, уніфікація принципів і порядку ведення діяльності учасниками депозитарної системи і взаємодії між ними.

Раніше учасники фондового ринку звернулися до вищого керівництва країни з проханням не допустити ухвалення цього законопроекту з поправками, які, на думку представників ринку, повинні привести до монополізації державою ринку клірингових услуг.