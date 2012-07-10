Деяку підтримку ринкам акцій у понеділок надав фінансовий звіт Alcoa – експерти

Деяку підтримку ринкам акцій у понеділок, 9 липня, надав фінансовий звіт найбільшого виробника алюмінію Alcoa.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, незважаючи на те, що прибуток корпорації Alcoa в другому кварталі 2012 року знизився, загалом результати виявилися кращими за прогнози.

Як повідомляють аналітики, фондові біржі Європи і США завершили торги понеділка переважно зі зниженням індексів. Негативним настроям сприяла слабка статистика з Японії і Китаю. Так, у травні обсяг замовлень у машинобудуванні Японії впав на 14,8% у порівнянні з попереднім місяцем, тоді як очікувалося зниження на 2,4%. У червні індекс споживчих цін у Китаї впав до 2,2% з 3% у травні. Ці дані примушують інвесторів хвилюватися за подальше зростання найбільшої економіки світу.

Аналітики нагадують, що учасники зустрічі Єврогрупи у понеділок, уже після закриття українського фондового ринку, прийняли рішення про надання фінансової допомоги Іспанії. Країна одержить перший транш допомоги для рекапіталізації банків розміром 30 млрд євро вже до кінця липня.

Як відзначають аналітики, український фондовий ринок завершив торги понеділка зі змішаною динамікою індексів. Серед підприємств індексного кошика Української біржі лідерами зниження стали папери «Донбасенерго» (-2,65%), «Центренерго» (-1,93%) і «Укрнафти» (-1,61%). Краще за ринок зуміли завершити торги акції «Азовсталі» (+2,23%), Авдєєвського КХЗ (+2,05%) і Єнакієвського метзаводу (+0,73%).

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 9 липня, знизився на 0,45% – до 1109,00 пункта. Загальний обсяг торгів становив 70 млн. грн.

Індекс ПФТС зріс на 1,15% – до 392,24 пункта. Загальний обсяг торгів становив 409,4 млн. грн.