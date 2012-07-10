Індекс Української біржі за підсумками минулого тижня зріс на 10,5% - експерти

Індекс Української біржі за підсумками минулого тижня показав зростання на 10,5%. Про це повідомляють аналітики «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) в огляді, переданому агентству УНІАН.

За їхніми словами, у понеділок-вівторок минулого тижня торговці українського ринку повною мірою відіграли останнє ралі, що спостерігалося на міжнародних майданчиках. У вівторок, 3 липня, індекс Української біржі наблизився до рівня перекупленості, досягнувши локального максимуму 1144,2 пункта, потім розвернувся і поступово знижувався протягом трьох решти торгових днів тижня. У п'ятницю ринок закрився на позначці 1068,3 пункта.

Як наголошують аналітики, у першій половині минулого тижня ринки продовжували рости в очікуванні рішення Європейського центробанку про зниження базових відсоткових ставок на 0,25 відсоткового пункта до рекордно низького значення 0,75%. Після того, як це рішення було оголошене у четвер, 5 липня, ринки почали зниження, оскільки запас позитивної інформації був вичерпаний, а негативних новин було більш ніж достатньо.

Аналітики відзначають, що, всупереч очікуванням багатьох інвесторів, за підсумками свого засідання Європейський центробанк не представив ніяких заходів, спрямованих на зниження прибутковості держоблігацій Іспанії та Італії, тому посилилися побоювання щодо подальшого розростання боргової кризи. Дані по ринку США, які вийшли у п'ятницю, 6 липня, виявилися негативними. У червні приріст нових робочих місць становив 80 тис. замість очікуваних 100 тис., а рівень безробіття залишився на рівні 8,2% і відповідав очікуванням ринку.

За словами аналітиків, протягом минулого тижня продовжував розгорятися скандал навколо банку Barclays Plc, проти якого порушено кримінальну справу у зв'язку з махінаціями з міжбанківськими кредитними ставками LIBOR. Аналогічні розслідування проводяться щодо низки інших фінансових компаній.

Як прогнозують аналітики, на поточному тижні світові фінансові ринки, скоріш за все, підуть у бічний або слабкий низхідний тренд. У центрі уваги інвесторів будуть дані щодо ВВП Китаю у другому кварталі, а також звіт Федерального комітету США щодо відкритого ринку, який може вказати на шанси запровадження нового етапу програми кількісного стимулювання (QE-3). Гравці українського ринку цього тижня, найімовірніше, будуть намагатися втримати індекси на рівнях між 1000 і 1100 пунктів, керуючись зовнішнім новинним потоком.