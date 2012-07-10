Мінфін у вівторок залучив 19,98 млн дол. від незапланованого розміщення валютних ОВДП

На аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики у вівторок, 10 липня, Міністерству фінансів України вдалося залучити до держбюджету 19,98 млн дол. у результаті продажу валютних ОВДП, розміщення яких спочатку не планувалося.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, Мінфін задовольнив єдину заявку на купівлю валютних ОВДП терміном обігу 1 рік. Середньозважена дохідність склала 9,3%.

Також повідомляється, що Мінфін не задовольнив єдину заявку на купівлю дворічних гривневих держпаперів обсягом 80 млн грн.

Попит на п'ятирічні та семирічні гривневі ОВДП на сьогоднішньому аукціоні був відсутній.

Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса перед проведенням аукціону повідомив, що швидше за все попит на держпапери буде відсутній і продовжиться «жарке липневе затишшя».

Він вважає, що на сьогодні Мінфін не відчуває гострої потреби в коштах, «ринок не налаштований купувати».

У свою чергу аналітики «ІНГ Банк Україна» зазначали, що рівень ліквідності українських банків усе ще недостатній для відновлення попиту на пропоновані Мінфіном ОВДП.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня на аукціоні з продажу ОВДП був відсутній попит на урядові папери, не була подана ні одна заявка.

Мінфін у липні планує провести тільки один аукціон із пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планується провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На даних аукціонах Мінфін запропонує гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. В результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, в державний бюджет України за січень-травень 2012 надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол і 276,3 млн євро.