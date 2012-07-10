Індекс Української біржі у вівторок додав 2,44%, ПФТС - 1,69%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 10 липня, виріс на 2,44% - до 1136,03 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 114 млн грн, із них на фондовому ринку - 45 млн грн, на терміновому ринку - 68,8 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери "Донбасенерго" (підвищилися на 4,98%), Авдіївського коксохіму (на 4,38%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 10 липня зріс на 1,69% - до 398,88 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 60,5 млн грн, із них на ОВДП припало 59 млн грн, на акції - 1 млн грн.