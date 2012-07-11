ФДМУ виставив на продаж 25% держпакета акцій "Миколаївгазу"

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з продажу 25% державного пакета акцій ПАТ "Миколаївгаз", повідомляє офіційне видання ФДМУ від 11 липня.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становить 18 млн 400 тис. грн.

Відповідно до фіксованих умов конкурсу, покупець повинен внести 3 млн 854 тис. грн інвестицій упродовж трьох років, зокрема, на оснащування систем контролю - 2 млн 760 тис. грн, на оснащування систем дистанційного отримання даних - 1 млн грн.

Конкурс з продажу акцій заводу відбудеться 1 серпня.

Збиток підприємства за підсумками першого кварталу 2012 р. становив 5 млн 403 тис. грн, кредиторська заборгованість - 354,7 млн грн, дебіторська - 378,8 млн грн, вартість активів - 774 млн грн.

Довідка УНІАН. ПАТ з газопостачання і газифікації "Миколаївгаз" (м. Миколаїв) спеціалізується на транспортуванні і постачанні природного газу промисловим і теплопостачальним підприємствам, споживачам бюджетної сфери, населенню області.

50% + 1 акція компанії належать НАК "Нафтогаз України".

Підприємство завершило 2011 рік з чистим прибутком 85,485 млн грн, тоді як за 2010 рік чистий збиток становив 43,325 млн грн.