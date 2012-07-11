Український ринок акцій спробував зрости всупереч загальносвітовому песимізму - експерти

Український ринок акцій зробив у вівторок спробу зростання всупереч загальносвітовим песимізму.

Про це йдеться в щоденному аналітичному звіті інвестиційної компанії Dragon Capital, переданому УНІАН.

Як наголошують у звіті, позитивні статистичні дані з Великобританії та Італії мали короткочасний позитивний вплив на світові фондові індекси, і стали приводом для ранкового ралі на Українській біржі. Проте вже в другій половині дня учасники ринку почали активно фіксувати прибуток, і індекс UX насилу зміг утримати частину непоганого ранкового приросту. Обсяги торгів на ринку, як і раніше, залишаються на досить низьких рівнях.

У компанії також вважають, що вчорашнє рішення міжнародного рейтингового агентства Fitch, яке підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента України в іноземній і національній валюті на рівні "B" зі "стабільним" прогнозом, зможе трохи підтримати мінливий настрій локальних інвесторів.

Нагадаємо, індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 10 липня, зріс на 2,44% - до 1 136,03 пункту.