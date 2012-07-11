Фондовий ринок США знижується четвертий день поспіль

Фондовий ринок США за підсумками торгів у вівторок знизився четвертий день поспіль.

Як повідомляють сайти бірж, індекс Dow Jones знизився на 0,65% - до 12 653,12 пункту, індекс S & P 500 опустився на 0,81% - до 1 341,47 пункту, а індекс Nasdaq скоротився на 1,0% - до 2 902,33 пункту.

Як повідомляє Reuters, песимізм американських компаній підтвердив побоювання про те, що ослаблення світової економіки впливає на зростання прибутків в США.

Акції промислових компаній втратили 1,6%. Виробник двигунів Cummins потрапив в число найслабших "фішок", втративши 8,9%.

"Розпродаж дійсно почалася з Cummins, - повідомив в інтерв'ю Reuters Райан Детрік з Schaeffer's Investment Research. - Це стало нагадуванням про те, що починається сезон звітності, а європейські проблеми стали впливати на США".