Польський пенсійний фонд Aviva збільшив частку в українській Ovostar Union до більше 5%

Варшава. Приватний польський пенсійний фонд Aviva OFE збільшив свою частку в компанії Ovostar Union (OU), одному з найбільших в Україні виробників яєць та яєчних виробів, до 5,02% з 4,33% акцій, якими володів раніше.

Згідно з повідомленням OU в системі розкриття інформації Варшавської фондової біржі, яке має УНІАН, польська компанія після реалізованої 3 липня транзакції має 301,282 акцій, тоді як раніше володіла 259,932 акціями.

Ovostar зазначив, що Aviva OFE є одним з найбільших пенсійних фондів в Польщі, що входять в Aviva Group.

Як повідомляв УНІАН, в 1-му кварталі 2012 року Ovostar Union, що входить до трійки найбільших виробників яєць в Україні, збільшив прибуток на 61% - до 8,9 млн доларів при зростанні виручки на 27% до 15,7 млн доларів після зростання на 120% і майже 40% - до 20,1 млн і 50,6 млн доларів, відповідно, минулого року.

Довідка УНІАН. Папери Ovostarа, який дебютував на Варшавському фондовому ринку в червні минулого року, подорожчали до березня поточного року до рекордних 130 злотих з близько 62 злотих на дебюті, після чого почали дешевшати, досягнувши мінімуму в кінці травня на рівні близько 80 злотих. Найменше акції коштували в серпні минулого року - 43 злотих, а на останньому закритті їх ціна становила майже 90 злотих.

За даними на 10 липня 2012 р., крім головних акціонерів компанії - бізнесменів Бориса Бєлікова і Віталія Вересенка, які контролюють 75% компанії, і Aviva OFE, її паперами також володіє польський пенсійний фонд Generali OFE (12,5%). Ще 7,83% акцій - free float.