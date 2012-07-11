Експерт: на фондових ринках збережеться сильна невизначеність

На фондових ринках збережеться сильна невизначеність, і певний час учасники ринків будуть нервувати.

Про це йдеться в переданому УНІАН аналітичному звіті, підготованому керуючим директором, головним економістом інвестиційної компанії «Тройка Діалог» Євгеном Гавриленковим.

За його словами, макроекономічні дисбаланси в ряді розвинених країн лише посилюються, й арсенал інструментів макроекономічної політики уже багато в чому задіяний і вичерпаний.

На думку аналітика, прийняті недавно в Брюсселі рішення, відповідно до яких країни з серйозними борговими проблемами будуть підтримуватися шляхом інтервенцій за рахунок коштів спеціальних фондів, можуть виявитися короткостроковими. "Заходи, оголошені лідерами Євросоюзу, можуть тимчасово стабілізувати ринки, але ймовірність того, що заклинання про необхідність стимулювати економічне зростання перетворяться в реальні справи, вкрай невелика", - зазначив він.

За словами аналітика, поки що нетрадиційні методи кредитно-грошової політики не допомогли стимулювати економічне зростання, однак дозволили урядам деяких країн (наприклад, США, Німеччини, Великобританії і Швейцарії) залучати більш дешеві позикові кошти, і в результаті відсоткові ставки в реальному вираженні стали негативними.

"І немає ніяких гарантій, що подальше пом'якшення кредитно-грошової та бюджетної політики найближчим часом все ж допоможе змусити нашого коня пити. Не дивно, що при невизначеності і високих ризиках грошові потоки йдуть лише в одному напрямку - в "тихі гавані", такі як британські, німецькі й американські облігації", - зазначив Є.Гавриленков.