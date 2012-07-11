На найближчому аукціоні гривневі ОВДП можуть знову залишитися без уваги інвесторів - експерти

На аукціоні з продажу Міністерством фінансів України облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), запланованому на 17 липня, гривневі облігації можуть знову залишитися без уваги інвесторів, говориться в щоденному огляді, підготовленому аналітиками "ІНГ Банк Україна".

У банку зазначають, що, як і очікувалося, запропоновані на вчорашньому аукціоні гривневі облігації не принесли надходжень. Так, аукціон міг закінчитися з нульовими результатами, якби в ході його проведення уряд не виставив на продаж доларові облігації.

«Зміни в пропозиції облігацій у ході аукціону вже стали звичайним явищем і не викликають подиву в учасників ринку. На запропоновані доларові облігації надійшла лише одна заявка на суму 20 млн дол. за незмінною ставкою 9,30%», - говорять аналітики.

За їх словами, в умовах девальваційних очікувань, що негативно впливають на рівень гривневої ліквідності, а також широкого спреду між рівнями прибутковості первинного і вторинного ринків, інвестори з обережністю підходять до здійснення вкладень і не зацікавлені в інвестуванні в середньострокові облігації - особливо за ставками, запропонованим Мінфіном. Так, на аукціоні 10 липня на гривневі папери надійшла лише одна заявка на суму 80 млн грн на купівлю 2-річних паперів, але ця заявка залишилася незадовільненою.

Наступний аукціон відбудеться 17 липня - уряд запропонує гривневі ОВДП терміном обігу 2, 5, і 7 років, а також 3-річні валютні облігації.

«На нашу думку, успішним може виявитися розміщення 3-річних облігацій, тоді як гривневі інструменти знову можуть залишитися без уваги інвесторів», - говорять аналітики "ІНГ Банк Україна".

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні з продажу ОВДП у вівторок, 10 липня, Міністерству фінансів України вдалося залучити до держбюджету 19,98 млн дол. у результаті продажу валютних ОВДП, розміщення яких спочатку не планувалося.

Мінфін у липні планував провести лише один аукціон із пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планувалося провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На даних аукціонах Мінфін планував запропонувати гривневі ОВДП із терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП.

Довідка УНІАН. У результаті продажу на первинних аукціонах ОВДП, номінованих як у національній, так і в іноземній валютах, у державний бюджет України за січень-травень 2012 надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн євро.