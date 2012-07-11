Індекс Української біржі в середу знизився, ПФТС - виріс

Індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 11 липня, знизився на 1,01% - до 1124,56 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 82,5 млн грн, із них на фондовому ринку - 30,8 млн грн, на терміновому ринку - 51,7 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери "Укрнафти" (знизилися на 3,75%), "Азовсталі" (на 3,75%), Авдіївського коксохіму (на 3,60%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 11 липня зріс на 0,19% - до 399,65 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 65 млн грн, із них на ОВДП припало 63,7 млн грн.