Мінфін восени випустить валютні казначейські зобов'язання на 200-300 млн дол.
Міністерство фінансів України не виключає, що державні казначейські зобов'язання можуть бути випущені восени цього року.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила директор Департаменту державного боргу Галина Пахачук журналістам у четвер.
«Ми плануємо на осінь (випуск казначейських облігацій – УНІАН). Плануватимемо перші емісії близько 200-300 млн дол.», - сказала вона.
За її словами, облігації випускатимуться на пред'явника в документарній формі терміном звернення два роки. Пропонується встановити піврічний купонний період. Папери випускатимуться номіналом 500 дол. США. Їх реалізацію населенню планується здійснювати через мережу комерційні банків.
За словами Г.Пахачук, дохід з казначейських облігацій виплачуватиметься як у доларах США, так і в національній валюті, залежно від бажання інвестора.
При цьому вона зазначила, що порядок і умови випуску казначейських облігацій мають бути затверджені ще відповідною урядовою постановою.
На переконання представника Мінфіну, парламентські вибори, проведення яких заплановане на жовтень цього року, не вплине на хід випуску і розміщення казначейських зобов'язань.
Як повідомляв УНІАН, на початку липня парламент дозволив здійснювати емісію казначейських зобов'язань України в іноземній валюті, прийнявши відповідний закон «Про внесення змін до статті 11 Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо казначейських зобов'язань».
Законом передбачено, що номінальна вартість казначейських зобов'язань України може бути визначена в національній або іноземній валюті.
Продаж, виплата грошового доходу і погашення казначейських зобов'язань України здійснюється в національній або іноземній валюті відповідно до умов їх розміщення.