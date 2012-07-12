ЕКСКЛЮЗИВ: ВДЦП проведе збори акціонерів у зв'язку зі змінами в законодавстві

Наглядова рада "Всеукраїнського депозитарію цінних паперів" (ВДЦП) найближчим часом розгляне питання, що стосується прийняття Верховною Радою Закону "Про систему депозитарного обліку цінних паперів", та ініціює скликання загальних зборів акціонерів.

Про це УНІАН повідомив голова правління ВДЦП Дмитро Чугаєвський.

"На даний момент правління готує аналітичну записку Наглядовій раді ВДЦП щодо новацій, закладених в прийнятому Законі "Про систему депозитарного обліку цінних паперів", які змінюють структуру взаємодії між учасниками фондового ринку. Ми очікуємо, що Наглядова рада найближчим часом розгляне дане питання на засіданні та ініціює скликання загальних зборів акціонерів, які приймуть рішення про стратегію і подальший розвиток ВДЦП відповідно до вимог законодавства України», - зазначив Д.Чугаєвський.

За його словами, в основу прийнятого закону закладена європейська модель функціонування депозитарної системи, хоча, в той же час, не враховані деякі моменти функціонування українського фондового ринку. Крім того, вважає Д.Чугаєвський, хоча створення центрального депозитарію та розрахункового центру є позитивним моментом для фондового ринку, він має і ряд суттєвих недоліків, на яких акцентувалась увага під час обговорення та прийняття даного документа в сесійній залі, зокрема, депутатами, юридичним управлінням Верховної Ради, потім - учасниками ринку.

"Даний закон ще не підписаний Президентом України, тому, ймовірно, він може бути відправлений на доопрацювання", - зазначив Д.Чугаєвсьий.

Нагадаємо, Верховна Рада 6 липня ц.р. прийняла Закон "Про систему депозитарного обліку цінних паперів". Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в Україні, уніфікація принципів та порядку здійснення діяльності учасниками депозитарної системи та взаємодії між ними.

Раніше учасники фондового ринку звернулися до вищого керівництва країни з проханням не допустити прийняття даного законопроекту з поправками, які, на думку представників ринку, повинні призвести до монополізації державою ринку клірингових і розрахункових послуг.