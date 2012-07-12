Український фондовий ринок сьогодні знизився

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 12 липня, знизився на 1,48% - до 1107,93 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 76,7 млн грн, із них на фондовому ринку - 25 млн грн, на терміновому ринку - 51 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, що найбільш активно торгуються, стали цінні папери "Укрсоцбанку" (знизилися на 3,10%), "Донбасенерго" (на 2,89%), "Азовсталі" (на 2,62%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 12 липня знизився на 0,47% - до 397,76 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 146,7 млн грн, із них на ОВДП припало 144,9 млн грн.