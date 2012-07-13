Оптимісти отримали шанс на стабілізацію ситуації на фондовому ринку - експерт

Оптимісти отримали шанс на стабілізацію ситуації на фондовому ринку, після того як американські майданчики в четвер відіграли значну частину внутрішньоденного зниження.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

За його словами, сьогодні вранці новинний фон також прийняв сторону покупців - черговий блок статистичних даних з Китаю не приніс розчарувань. Тепер для того, аби фондові індекси завершили тиждень на мажорній ноті, необхідна мало: JP Morgan Case і Wells Fargo повинні здивувати ринок хорошими квартальними результатами.

Як вважає аналітик, «досягти такого ефекту буде не так вже й просто, оскільки втрати JPM на операціях хеджування (горезвісна втрата 2 млрд дол.) можуть виявитися більшими, ніж повідомлялося раніше. Якщо ж ринок буде приємно здивований, тоді й початок наступного тижня буде проходити в більш оптимістичних умовах, ніж це здається зараз».