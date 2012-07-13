НКЦПФР у червні зареєструвала в 4 рази більше випусків акцій, ніж у травні

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) у червні п.р. зареєструвала випусків акцій на 3,2 млрд грн, що в 4 рази більше, ніж у попередньому місяці (792 млн. грн), повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

У червні було також зареєстровано емісій облігацій майже на 4 млрд грн, що на 1 млрд грн менше, ніж у травні.

Як відзначили в комісії, також у червні була зареєстрована емісія муніципальних облігацій Києва на загальну суму 3,5 млрд грн.

Всього за червень поточного року регулятор зареєстрував емісію цінних паперів 39 підприємств і установ, серед яких переважали банки, страхові компанії, а також підприємства, що спеціалізуються на харчовій, збагачувальній промисловості та будівництві.