Індекс Української біржі підвищився на 1,99%, індекс ПФТС знизився на 0,23%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 13 липня, підвищився на 1,99% - до 1130,01 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 46,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 9,8 млн грн, на терміновому ринку - 36,9 млн грн.

Лідерами зниження стали цінні папери "Донбасенерго" (підвищилися на 3,47%), "Укрнафти" (на 3,26%), Єнакіївського метзаводу (на 3,12%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 13 липня знизився на 0,23% - до 396,86 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 36,7 млн грн, з них на ОВДП припало 28 млн грн, на акції – 2,4 млн грн.