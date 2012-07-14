У КМДА відкидають можливість приватизації чи перенесення зоопарку

Перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак запевняє, що приватизації зоопарку чи його перенесення не буде.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю журналістам під час представлення слона Хораса у Київському зоопарку.

«Ніколи зоопарк не буде переданий ні в які приватні руки. Зоопарк буде завжди залишатися комунальним і на цьому місці. Нікуди не буде переводитися», - наголосив О.Мазурчак.

Що стосується останнього рішення Київради про спорудження за кошти інвестора на території зоопарку океанаріуму, то він пояснив, що «це буде спільною власністю зоопарку і цього спонсора, чи, скажімо, партнера».

«Це суть публічно-приватного партнерства. Ніякої передачі майна зоопарку, землі за цим не йде і ні в якому разі не може бути. І щоб не думали, що на території зоопарку може бути якась приватна власність. Інвестор вкладе, скажімо, 30 млн, і це буде його власність», - додав він.

При цьому О.Мазурчак зазначив, що Київський зоопарк на сьогодні продовжується розвиватися. Зокрема, в його колекції зараз 2 тис. 900 експозиційних особин і приріст за останній рік – десь 400 особин. Планується і надалі створювати умови для збільшення колекції звіринця, але поки це відбуватиметься в межах існуючої території зоопарку. Разом з тим, за його словами, розглядається перспектива відведення ще додаткових територій для зоопарку для відкриття «літніх таборів», де тварин розводитимуть.

«Ми зоопарк тут розширяти не будемо, його територія тут достатня - має 32 га. Це територія більша, ніж територія Московського зоопарку. Це досить пристойно для будь-якого європейського зоопарку. Якщо ми будемо розширяти, то розширятимемо так звану кормову базу, де можна вигулювати, вирощувати тварин - як літні табори, де б вони могли бути в більш природних умовах. Такі «табори» можуть бути десь в лісовій зоні за межами міста. Але поки зоопарк може розвиватися у своїх межах», - пояснив він.

У свою чергу присутній на заході екс-мер столиці, народний депутат Олександр Омельченко, який є меценатом зоопарку, вважає, що Київський зоопарк має стати закладом національного рівня.

Він наголосив, що хоча в зоопарку і відбувається приріст тварин в колекції, але все ж кращі темпи розвитку закладу може забезпечити лише державне фінансування.

«Це по кількості осіб є гарний приріст, а по вазі одного Боя - треба ще тисячі особин, щоб компенсувати те, що зоопарк втратив… Це треба не забувати. Треба, щоб зоопарк був не Київським, а національним, державним музеєм. Якщо уряд зрозуміє… Треба, щоб преса звернулася до Президента, до прем’єр-міністра і пояснила, що це національний зоопарк, це музей України, і щоб фінансування йшло з державного бюджету, тоді тут буде порядок», - впевнений О.Омельченко.

Сьогодні він також з представниками ЗМІ відвідав карпатських бурих ведмедів Потапа та Настю, яких також купив для столичного зоопарку. В подарунок передав їм мед зі своєї пасіки.