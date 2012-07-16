ЕКСКЛЮЗИВ: Ринок не зможе працювати за законом про депозитарну систему - глава УБ

Ринок не зможе працювати за встановленими законом «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» правилами.



Про це повідомив УНІАН голова правління «Української біржі» Олег Ткаченко.



За його словами, текст законопроекту, який розглядала Верховна Рада у другому читанні, не став кращим і має недоліки, про які раніше вже заявляли учасники ринку. При цьому, за словами О.Ткаченка, він містить масу помилок, не тільки принципових, а й технічних. "Йдеться навіть про знаки пунктуації, розставлені не в тому місці, що докорінно міняє сам зміст закону і робить неможливим його виконання", - зазначив голова правління "Української біржі".



Однією з принципових помилок даного закону, за словами О.Ткаченка, є те, що "на гроші НБУ фактично створюється монополіст не тільки за розрахунками, а й з клірингу". На його думку, це означає, що дана структура-монополіст перебирає на себе і послуги центрального контрагента. "Я, наприклад, не чув, щоб хтось із представників ринку просив про це", - зазначив він.



"У законі прописано, що учасники ринку також можуть створювати клірингові організації, але розрахунки будуть проводитися все одно в розрахунковому центрі. Особисто я ніде не чув, щоб дві структури, що конкурують між собою на одному ринку, надавали одна одній послуги з розрахунків", - зазначив О.Ткаченко.



За його словами, відповідно до закону, клієнт може отримувати послуги і за клірингом, і за розрахунками в розрахунковому центрі. "А це означає, що розрахунковий центр не просто отримує від клієнтів гроші для розрахунків, а й бере на себе їх ризики і зобов'язання. А тепер виникає логічне питання - чому державі в особі Національного банку доведеться закривати якісь позиції, які згенерували учасники ринку



"Я вважаю, що даний закон у тому вигляді, в якому він прийнятий, має бути ветований. Ринок просто не зможе працювати за встановленими ним правилами", - зазначив О.Ткаченко.



Нагадаємо, Верховна Рада 6 липня ц.р. прийняла Закон «Про систему депозитарного обліку ц.п.» (після прийняття в цілому Верховною Радою перейменований в Закон «Про депозитарну систему України» - УНІАН). Законом передбачено створення централізованої депозитарної системи в Україні, вводиться такий новий елемент, як Центральний розрахунковий центр. На думку ряду учасників ринку, таким чином створюється державна монополія на такі ринкові функції, як кліринг і розрахунки за угодами з фінансовими інструментами.