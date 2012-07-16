Зростання індексу Української біржі уповільнилося - експерти

Зростання індексу Української біржі минулого тижня дещо уповільнилося (+1,4%), після зростання на 15% за перший тиждень липня.



Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.



Як відзначають аналітики, основне зростання індексу UX в п'ятницю, 13 липня, відбулося за годину до закриття: індекс «вистрілив» на 20 пунктів. У лідерах зростання опинився «Луганськтепловоз» (+17%), який спростував чутки про перепрофілювання підприємства. За даними Мінвуглепрому, «Укрнафта» збільшила видобуток вуглеводнів у червні на 5% до 78,6 тис бне (барелів нафтового еквівалента - УНІАН), що є максимальним показником з вересня 2011 року. Це перше суттєве підвищення видобутку за період з початку 2011 року.



За словами аналітиків, помірні дані по ВВП Китаю за другий квартал викликали в п'ятницю бурхливе зростання провідних фондових індексів. Так S & P 500 додав 1,6, Stoxx 600 - 1,3%. Незважаючи на збитки за торговельними операціями, JPMorgan в цілому за другий квартал спрацював з прибутком 5 млрд доларів.



За інформацією аналітиків, ринки азіатського регіону сьогодні торгувалися зі змішаною динамікою, тоді як європейська сесія відкрилася зниженням в межах 0,5%. Завтра очікується виступ голови ФРС Бена Бернанке перед банківським комітетом сенату. Крім того, на поточному тижні квартальну звітність опублікують провідні банки США Citigroup і Goldman Sachs.



Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у п'ятницю, 13 липня, підвищився на 1,99% - до 1130,01 пункта. Загальний обсяг торгів становив 46,8 млн грн.



Індекс ПФТС знизився на 0,23% - до 396,86 пункта. Загальний обсяг торгів становив 36,7 млн ​​грн.