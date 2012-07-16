WIG-Ukrainе втратив за минулий тиждень 0,6%

Варшава. Індекс українських компаній Варшавської фондової біржі за останні п'ять торгових сесій втратив 0,62% на фоні падіння основних індикаторів польського ринку після майже 5% зростання за перший тиждень липня.



Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, WIG-Ukrainе завершив торги п'ятниці на рівні 676,82 пункту, що на близько 13 пунктів вище мінімальних значень торгів на минулому тижні.



Падіння основних індексів польського ринку становило за останні п'ять сесій від 1,15% до майже 3,5%, а лідером падіння стали "блакитні фішки".



Серед десяти українських компаній, що входять до WIG-Ukrainе, минулого тижня подешевшали папери семи з них: найбільше - виробника акумуляторів Westa (-34,4%), Agroton (-3,5%), KSG-Agro (-3,2% ) і Coal Energy (-3%).



Акції Westa, що дебютували влітку минулого року, досягли нового історичного мінімуму на рівні 0,6 злотих за штуку, що станвоить 5% ціни дебюту.



Папери інших компаній, що подешевшали, втратили від 0,6% до 2,9%.



Проти ринку торгувалися акції IMC (+4%), Ovostar Union і Milkiland (по 1,4%).



Як повідомляв УНІАН, за перше півріччя WIG-Ukrainе втратив 8,35% на фоні майже 4% плюса польських блакитних фішок і 6,5-10,6 плюса інших основних індексів польського ринку.



Довідка УНІАН. До створеного Варшавською фондовою біржею на початку травня минулого року індексу українських компаній входять 10 фірм з України, акції яких котируються на головному майданчику польського фондового ринку. Запущений з базових тисячу пунктів індекс досяг свого історичного мінімуму наприкінці травня на рівні 592,37 пунктів, що на близько 60 пунктів нижче попереднього мінімуму, досягнутого в грудні минулого року.