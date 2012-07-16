Експерт: індекс Української біржі повинен протестувати рівень опору 1200 пунктів

Найбільшвірогіднийсценарійдлянинішнього тижняміститьтестуванняопоруіндексомУкраїнськоїбіржінарівні 1200пунктів.



ТакийпрогнозвисловиввкоментаріУНІАНаналітиккомпаніїAstrum Investment ManagementПавлоІльяшенко.



Вінзазначив,що післярізкогозростанняіндексуUXна початку місяцяукраїнськийринокпровівминулий тиждень у консолідації.



«Тепер,колиринок маєстале уявленняпро рівніпідтримки/опору, можнаочікуватиперевіркуторговогодіапазонунаміцність.Якщож гравціспробують, але незможутьподолатирівень,тодінасчекаєтестуванняпідтримки вжевнайближчомумайбутньому», -прогнозуєаналітик.



Такимчином, вважаєП.Ільяшенко, технічніфакторинацьому тижні будуть мати більший впливнадинамікуіндексів,ніжновиннийфон.



ЯкповідомлявУНІАН, індексУкраїнськоїбіржіза підсумкамиторгів уп'ятницю, 13 липня, підвищивсяна 1,99%- до1130,01пункту.Загальнийобсягторгівстановив46,8 млн грн.



ІндексПФТСзнизивсяна 0,23%- до396,86пункту.Загальнийобсягторгівстановив36,7 млн ​​грн.

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