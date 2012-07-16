KDM Shipping вирішила провести IPO на Варшавській фондовій біржі

Варшава. Компанія KDM Shipping (Київ), що спеціалізується на перевезеннях водним транспортом, вирішила провести первинне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі і планує опублікувати проспект емісії в найближчі дні.

Про це УНІАН повідомила компанія в понеділок.

Лід-менеджером випуску призначено польське відділення KBC Securities, разом з яким папери української компанії будуть продавати інвестиційний банк Jaspen Capital Partners, а також Baker & McKenzie і Dr. K. Chrysostomides & Co LLC (юридичні консультанти).

Аудитором компанії виступає KPMG.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня власники KMD Shiping Костянтин Молодковець і Денис Молодковець, що контролюють близько 90% акцій компанії, оголосили про можливий продаж частки в компанії на Варшавській біржі для залучення коштів на її розвиток.

Компанія, зокрема, хотіла збільшити свій флот вантажних суден вдвічі до близько 16 кораблів, які здатні перевозити 50 тис. тонн вантажів.

Представники компанії не озвучили розмір пакета, який можуть продати або обсяг коштів, які хочуть залучити, зауваживши, що розглядають кілька варіантів залучення капіталу.

Довідка УНІАН. KDM Shipping володіє флотом із 16 суден і Херсонським суднобудівним заводом імені Куйбишева, спеціалізується на річкових пасажирських перевезеннях, а також вантажних, в тому числі, в акваторіях Чорного, Азовського і Середземного морів.

Кожен з 8 суховантажів компанії, що використовуються для перевезення цементу, дерева, добрив і зерна, здатний перевозити від 2,9 до 3,4 тис. тонн; 8 пасажирських суден можуть перевозити від 90 до 450 осіб.

Минулого року KDM Shipping збільшила чистий прибуток до 14,2 млн доларів з 5,08 млн доларів роком раніше при зростанні виручки більше, ніж в 2 рази - до 29,2 млн доларів.