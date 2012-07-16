Індекс Української біржі підвищився на 2,01%, індекс ПФТС - на 0,99%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 16 липня, підвищився на 2,01% - до 1152,72 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 113,8 млн грн, з них на фондовому ринку - 63 млн грн, на терміновому ринку - 50,8 млн грн.

Лідерами підвищення стали цінні папери "Донбасенерго" (підвищилися на 4,43%), "Центренерго" (на 3,47%), "Азовсталі" (на 3,51%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 16 липня підвищився на 0,99% - до 400,79 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 163 млн грн, з них на ОВДП припало 160,8 млн грн, на облігації підприємств - 1,8 млн грн.