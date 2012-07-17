Індекс Української біржі виріс завдяки попиту на енергофішки та «Азовсталь» - експерти

Індекс Української біржі у понеділок, 16 липня, продемонстрував сильне зростання завдяки підвищеному попиту на енергофішки і " Азовсталь", які подорожчали в межах 3%- 4%.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи "АРТ КАПІТАЛ" в огляді, переданому УНІАН.

Крім того, за словами аналітиків, поза індексним кошиком Української біржі в понеділок значно виросли Ясинівський КХЗ (+4,8%) і Kрюківський ВБЗ (+ 5,8%). Серед сьогоднішніх новин слід згадати плановане падіння виробництва на Aвдєєвський КХЗ (+2,1%) в липні на 20%. При цьому в серпні ситуація на підприємстві повинна покращати. Серед акцій, які торгують за кордоном, МХП опублікував операційні результати за другий квартал 2012 року, які виявилися трохи кращі за прогнози.

Як зазначають аналітики, МВФ понизив прогноз зростання світової економіки на 0,1 пункту в 2012 році до 3,6%. Істотніше був понижений прогноз зростання на 2013 рік до 3,9% (- 0,2 пункту). Серед причин такого пониження МВФ називає тривалу боргову кризу в єврозоні, що негативно позначається на темпах зростання інших економік, які розвиваються, - Індії і Китаю.

За інформацією аналітиків, слабкі роздрібні продажі в червні в США демонструють зниження третій місяць поспіль. Провідні фондові індекси закрилися в понеділок різноспрямованою динамікою: Stoxx 600 виріс на 0,2%, S&P 500 снизилися на 0,2%. Сьогодні відбудеться виступ глави ФРС перед банківським комітетом сенату.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у понеділок, 16 липня, підвищився на 2,01% - до 1152,72 пункту. Загальний об'єм торгів склав 113,8 млн грн.

Індекс ПФТС за підсумками торгів 16 липня підвищився на 0,99% - до 400,79 пункту. Загальний об'єм торгів склав 163 млн грн.