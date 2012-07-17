IT-бізнес насторожено чекає девальвації гривні наприкінці року

Комп'ютерний рітейл з настороженістю очікує осені, припускаючи, що після призначених на 31 жовтня парламентських виборів, станеться девальвація гривни і це негативно позначиться на об'ємах продажів техніки.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив голова правління групи компаній "DiaWest-Комп'ютерний світ" Анатолій Балюк.

"Усі говорять, що курс тримають до виборів (у парламент- УНІАН), а після виборів можливі будь-які варіанти", - сказав Балюк.

За його словами, зміна курсу долара у поєднанні з низькою купівельною спроможністю населення неодмінно позначаться на об'ємах продажів.

"Тому найоптимістичніший прогноз - вихід хоч би на результат 2011 року", - сказав Балюк, уточнивши, що це думка провідних гравців на ринку, з якими він проконсультувався напередодні прес-конференції.

Говорячи про підсумки українського IT- ринку за перше півріччя 2012 року, Балюк звернув увагу на погіршення умов роботи для бізнесу.

Зокрема, з'явилася велика кількість документів, які перешкоджають нормальній роботі бізнесу.

"Для роботи з касовим апаратом створені умови, які не допомагають власникові контролювати бізнес, а навпаки заплутують касира і спричиняють за собою податкові санкції", - привів приклад Балюк.

Аналізуючи продажі, керівник "DiaWest-Компьютерний світ" повідомив, що цього року найбільший попит мають планшети, які заберуть свою частку ринку у нетбуків і ноутбуків.

Нині співвідношення продажів планшетів до нетбуків складає 50 на 50%, а ноутбуків - 11%.

В цілому, планшети займають 9% ринку. Новий тренд - ультрабуки, які продовжують шукати свою нішу на ринку.

Довідка УНІАН. Група компаній "DiaWest-Компьютерний світ" - має велику мережу спеціалізованих магазинів з продажу комп'ютерної техніки в Україні. Працює на ринку з 1994 року і є бізнес-партнером провідних світових комп'ютерних компаній.