Український фондовий ринок знову спробував вийти за межі локального максимуму - експерти

Український фондовий ринок у понеділок, 16 липня, зробив третю спробу за цей місяць вийти за межі свого локального максимуму. Так прокоментували УНІАН підсумки вчорашніх торгів в інвестиційній компанії Dragon Capital.

"У липні це вже третя спроба ринку вийти за межі свого локального максимуму, але кожного разу індекс повертався у встановлений діапазон, мабуть, через технічні продажі трейдерами від рівнів опору", - повідомили в інвесткомпанії.

Як зазначили в Dragon Capital, у понеділок індекс Української біржі продовжив висхідний рух у рамках цінового каналу, що звужується, де пік руху вгору був обмежений позначкою у 1160 пунктів. "Зростання далося без особливих зусиль, але об'єми угод як і раніше залишаються невеликими", - сказано у повідомленні.

За інформацією компанії, незважаючи на хороший початок сьогоднішнього торгового дня на світових ринках, "локальний ринок, схоже, не має в основі свого зростання великих покупців".

Нагадаємо, індекс UX закрився 16 липня на позначці 1152,72 пункту зі зростанням на 2,01%. На 11: 36 сьогодні, 17 липня, індекс UX виріс на 1,02% - до 1164,52 пункту.