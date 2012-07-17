Експерти прогнозують помірний попит на валютні ОВДП на сьогоднішньому аукціоні

Експерти очікують помірного попиту на валютні облігації внутрішньої державної позики на сьогоднішньому аукціоні. При цьому, на їх думку, попиту на гривневі держпапери, принаймні ринкового, не буде.

"Черговий зліт ставок на міжбанківському ринку не дозволяє розраховувати на ринкові покупки у стандартних облігаціях" - зазначив у коментарі УНІАН фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса.

З ним згоден і аналітик групи "Інвестиційний капітал Україна" Тарас Котович: "Рівень ліквідності у банківській системі невисокий, а вартість коштів на грошово-кредитному ринку дуже висока. Тому, ринкового попиту на гривневі облігації ми, швидше за все, сьогодні не побачимо. На звичайні ОВДП можливий тільки " дружній" попит з рівнем доходності близько 14%".

Т.Котович вважає, що доходність доларових ОВДП, швидше за все, залишиться на колишньому рівні - 9,3%.

"Ринкові заявки можуть бути на валютні і індексовані ОВДП, зі звичним вже рівнем доходності близько 9,3%", - говорить експерт.

На думку С.Фурси, попит на доларові облігації стримуватиметься довгим терміном обігу облігацій.

"Покупки індексованих паперів можуть відбутися, оскільки цього місяця Мінфін не часто виводить їх на первинний ринок, але передбачити цей попит неможливо", - зазначає С.Фурса.

У свою чергу аналітики "ІНГ Банк Україна" упевнені, що незважаючи на відсутність попиту на гривневі ОВДП, сьогоднішній аукціон навряд чи завершиться нульовим результатом.

"Незважаючи на низький попит на гривневі облігації або на його повну відсутність, сценарій нульового результату на аукціоні, на наш погляд, є малоймовірним. Інвесторів очевидно зацікавлять вклади у 3-річні облігації, номіновані в дол. США, які останнім часом демонструють істотні обсяги продажів", - говорять аналітики.

Нагадаємо, що на сьогоднішньому аукціоні з продажу ОВДП Мінфін планує запропонувати інвесторам три серії гривневих облігацій з терміном обігу 2, 5 і 7 років, трирічні індексовані облігації і трирічні доларові держпапери.

На аукціоні з продажу ОВДП у вівторок, 10 липня, Міністерству фінансів вдалося залучити до держбюджету 19,98 млн дол. у результаті продажу валютних ОВДП, розміщення яких спочатку не планували.

Мінфін у липні планував провести тільки один аукціон з пропозицією валютних ОВДП.

Згідно з графіком розміщень ОВДП на липень, аукціони з продажу держпаперів планували провести 3, 10, 17, 24 і 31 липня.

На цих аукціонах Мінфін планував запропонувати гривневі ОВДП з терміном обігу 2, 5 і 7 років. При цьому на аукціоні 17 липня інвесторам додатково будуть запропоновані трирічні валютні ОВДП. Пізніше Мінфін повідомив, що на аукціоні 17 липня також будуть запропоновані трирічні індексовані облігації.

Довідка УНІАН. У результаті продажу ОВДП на первинних аукціонах, номінованих як в національній, так і в іноземній валютах, до державного бюджету України за січень-травень 2012 року надійшло 17,3 млрд грн, 1,2 млрд дол. і 276,3 млн євро.