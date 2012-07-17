Індекс Української біржі знизився на 1,13%, індекс ПФТС підвищився на 0,65%

Індекс Української біржі за підсумками торгів у вівторок, 17 липня, знизився на 1,13% - до 1139,64 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 72 млн грн, з них на фондовому ринку - 27,8 млн грн, на терміновому ринку - 44,5 млн грн.

Лідерами зниження серед акцій, які найактивніше торгуються, стали цінні папери "Укрнафти" (знизилися на 3,70%), "Мотор Січі" (на 2,55%), "Азовсталі" (на 1,83%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 17 липня підвищився на 0,65% - до 403,38 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 266,7 млн грн, з них на ОВДП припало 264,5 млн грн, на облігації підприємств - 1 млн грн, на акції - 1 млн грн.