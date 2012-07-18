Акції Facebook за день впали на 8% - до мінімуму з моменту виходу компанії на ІРО

Акції найбільшої в світі соціальної мережі Facebook за день впали на 8%, скотившись практично до найнижчої ціни з моменту виходу компанії на IPO, передає Bloomberg.

Різке падіння акцій викликано побоюваннями інвесторів щодо квартальної виручки компанії і падіння продажів, про які соцмережа готується оголосити на наступному тижні.

На торгах у Нью-Йорку вартість акцій впала на 8,1%, до $ 28,25. У порівнянні з встановленою перед виходом на IPO ціною на рівні $38 в травні цінні папери компанії втратили 26%.

За оцінками аналітиків Bloomberg, компанія повідомить про зниження продажів за останні чотири тижні на 3,9% - до $1,16 млрд.

Facebook провела IPO 18 травня. Торги розпочались з затримкою на півгодини через технічний збій на NASDAQ. В результаті були неправильно оброблені заявки на 30 млн акцій соцмережі.

Вартість однієї акції Facebook в рамках IPO була визначена на рівні $38. Вже у другий день торгів акції впали на 10%. Всього за місяць капіталізація Facebook скоротилася на 25%.

Після того, як акції соцмережі впали нижче $29 за штуку, засновник і співвласник Facebook Марк Цукерберг вибув із списку 40 найбагатших людей у ​​світі, пише «Газета.Ru».