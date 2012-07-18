Українська KDM Shipping планує залучити на Варшавській біржі близько 36 млн дол.
Варшава. Компанія KDM Shipping (Київ), що спеціалізує на перевезеннях водним транспортом, має намір продати на Варшавській фондовій біржі до 35% своїх акцій за приблизно 36 млн дол., які скерує на реалізацію інвестиційної програми до 2015 року.
Про це сказано в опублікованому в середу проспекті емісії, який є в УНІАН.
Компанія пропонує інвесторам купити 3,5 млн нововипущених звичайних акцій, максимальна ціна на яку визначена на рівні 36 злотих за штуку (1 дол. = 3,4 злот.).
Книга заявок для інституціональних і приватних інвесторів буде відкрита 19-24 липня, а 25 липня буде оголошена остаточна ціна розміщення і його об'єми.
Розподіл акцій запланований в районі 27 липня, а перші торги на Варшавській біржі - 9 серпня.
Компанія у рамках інвестиційної програми, розрахованої на 2012-2014 роки, має намір подвоїти потужності свого вантажного флоту і потроїти потужності суднобудівельного заводу у Херсоні, що належить їй, на що планується витратити 26 і 7 млн доларів відповідно.
KDM Shipping розраховує залучити чистими - після оплати послуг з розміщення - близько 33,5 млн доларів, зазначивши, що остаточні об'єми також залежатимуть від курсу польського злотого до долара.
Як повідомляв УНІАН, на початку червня власники KMD Shiping Костянтин і Денис Молодковец, які контролюють 90% акцій компанії, оголосили про можливе IPO на Варшавській біржі для залучення коштів на її розвиток.
Компанія, зокрема, хоче збільшити свій флот вантажних суден, що забезпечив їй минулого року майже 80% усіх доходів, удвічі - до 16 кораблів, здатних перевозити до 50 тис. тонн вантажів.
Довідка УНІАН. KDM Shipping, окрім 8 суховантажів, які дозволяють перевозити від 2,9 до 3,4 тис. тонн, кожен, володіє 8 пасажирськими судами, які компанія використовує для круїзних поїздок по Дніпру, а також Херсонським суднобудівельним заводом імені Куйбишева.
Минулого року компанія збільшила чистий прибуток до 14,2 млн доларів з 5,08 млн доларів роком раніше при зростанні виручки більш ніж у 2 рази - до 29,2 млн доларів.
78,5% акцій компанії володіє генеральний директор Костянтин Молодковец, 11,5% - фінансовий директор Денис Молодковец, ще 10% є у інших приватних акціонерів.