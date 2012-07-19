Зниження українських акцій у середу пов'язане з падінням промвиробництва - експерти

Негативна динаміка українських акцій в середу пов'язана, швидше за все, з падінням промислового виробництва в червні на 1,4%.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ» в огляді, переданому УНІАН.

За їхніми словами, навіть успішне розміщення Україною євробондів на 2 млрд дол. не вплинуло в середу, 18 липня, на динаміку UX. Індекс Української біржі продемонстрував прямо протилежну світовим ринкам динаміку, в тому числі і в порівнянні з варшавським індексом WIG-Ukraine (+3,7%). На ВФБ другий день поспіль зростав Kernel (+5%), який у партнерстві c трейдинговою компанією Glencore придбав портовий термінал у РФ.

Аналітики повідомляють, що в четвер внутрішній новинний фон практично відсутній, за винятком заяви прем'єр-міністра України Миколи Азарова про зростання ВВП України в першому кварталі 2012 року на 2,5%. Однак локальні гравці будуть орієнтуватися на зовнішні події.

Як відзначають аналітики, сильні дані з ринку нерухомості в США і прибутку компаній викликали в середу зростання провідних фондових індексів. S & P 500 додав 0,7, Stoxx 600 - 1,1%. У той же час, в своєму виступі перед сенатом глава ФРС Бен Бернанке не сказав нічого нового щодо нових методів стимулювання економіки США. Крім того, він заявив, що країни єврозони далекі від вирішення боргової кризи, і це буде мати негативні наслідки на світову економіку в цілому.

За словами аналітиків, сьогодні парламент Німеччини буде голосувати з питання виділення фінансової допомоги банкам Іспанії, а в США звітність опублікують Google і Microsoft.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 18 липня, впав на 2,05% - до 1116,23 пункту. Загальний обсяг торгів склав 99,6 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,64% - до 400,80 пункту. Загальний обсяг торгів склав 495,9 млн грн.