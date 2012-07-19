Експерт: індекс Української біржі протестував підтримку на рівні 1100 пунктів

Індекс Української біржі в середу, 18 липня, фактично протестував підтримку на рівні 1100 пунктів.

Про це сказав в коментарі УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко.

За його прогнозами, «за умови революційно-негативних сюрпризів на зовнішніх майданчиках, з високою часткою ймовірності можна розраховувати на те, що індексом Української біржі вдасться повернутися до верхньої межі поточного торгового діапазону під час майбутніх двох торгових сесій».

Як підкреслив аналітик, «індекси США закрилися в плюсі другий день поспіль, попри відсутність позитивних сюрпризів від Бена Бернанке і всупереч будь-яким суттєвим позитивним новинам в принципі. Новини прийшли вже після закриття бірж. Квартальні результати IBM і eBay сподобалися інвесторам, вартість акцій зросла на постмаркеті, і гравцям в Азії знайшлося чим виправдати покупки.

На думку П.Ілляшенка, сьогодні особливої уваги заслуговує публікація фінрезультатів інвестиційного банку Morgan Stanley, який, на думку ринку, знаходиться в списку найбільш уразливих з великих фінансових інститутів. «Представники фінансового сектора особливо не радують протягом поточного сезону звітів, тим не менше, це не заважає інвесторам концентрувати увагу на інших секторах», - зазначив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс Української біржі за підсумками торгів у середу, 18 липня, впав на 2,05% - до 1116,23 пункту. Загальний обсяг торгів склав 99,6 млн грн.

Індекс ПФТС знизився на 0,64% - до 400,80 пункту. Загальний обсяг торгів склав 495,9 млн грн.