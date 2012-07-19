Кабмін затвердив умови випуску єврооблігацій на 2 млрд дол.

Кабінет міністрів України затвердив своєю постановою № 648 від 18 липня умови випуску облігацій зовнішньої державної позики 2012 р. на 2 млрд дол., повідомляє урядовий сайт.

Відповідно до затверджених умов, номінальна вартість однієї облігації складає 200 тис. дол., доходність складає 9,25% річних. Процентний дохід за облігаціями виплачується щорічно 24 січня і 24 липня, починаючи з 24 липня 2012 р. Погашення облігацій відбудеться 24 липня 2017 р.

Кабмін також доручив Міністерству фінансів України "під час складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік передбачити кошти для погашення і обслуговування облігацій".

Нагадаємо, Україна цього тижня провела розміщення п'ятирічних єврооблігацій на 2 млрд дол. під 9,25%.