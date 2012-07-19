Fitch присвоїло євробондам України на 2 млрд дол. рейтинг «B»

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло єврооблігаціям України на суму 2 млрд дол. з погашенням 24 липня 2017 р. рейтинг " B".

Про це сказано в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

У повідомленні вказується, що рейтинг облігацій є на одному рівні з довгостроковим рейтингом дефолту емітента ("РДЕ") України в іноземній валюті, який має " стабільний" прогноз.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня Мінфін України здійснив випуск євробондів на суму 2 млрд дол. з доходністю 9,25% річних і з терміном погашення 24 липня 2017 року. Лід-менеджерами запозичення виступили JP Morgan, Morgan Stanley, Troika Dialog і VTB Capital. Попит на євробонди України склав 5,8 млрд дол. При цьому підсумкова доходність облігацій на рівні 9,25%, що є значно нижче від вихідних орієнтирів на рівні 9,75-9,5%.

Раніше, 13 липня, Мінфін оприлюднив План управління державним боргом України на III квартал 2012 року. Згідно з документом, у вказаний період планують здійснити урядові запозичення 18 млрд грн, з яких близько 8 млрд грн можуть бути залучені на зовнішніх ринках. Об'єм виплат по погашенню держборгу в третьому кварталі складе 17,6 млрд грн.