Гендиректор «Альтана Капітал» обрана у Раду Асоціації «Фондове Партнерство»

Генеральний директор інвестиційної компанія "Альтана Капітал" Олена Амітан обрана в Раду Асоціації "Фондове партнерство".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДІК "Альтана Капітал".

Згідно з отриманою інформацією, раніше членом Ради Асоціації була компанія "Альтана Капітал" як юридична особа.

Рішення про обрання 6 нових членів Ради було прийнято на Загальних Зборах членів Асоціації, які відбулися 12 липня 2012 р. Загальна кількість членів Ради Асоціації складає 15, яких обирають шляхом голосування на трирічний термін. У Раду Асоціації входять 14 представників компаній-торговців цінними паперами і президент Асоціації - Ірина Зоря.

О.Амітан зазначила: "Асоціація "Фондове Партнерство" на сьогодні є однією з авторитетних бізнес-організацією професійних учасників ринку цінних паперів України, і її значення для українського фондового ринку недооцінювати не можна. Представники "Альтана Капітал" входили до складу Ради Асоціації з 2008 року, і, як і раніше, як члени Ради ми маємо намір концентрувати свої сили на забезпеченні ведення чесної професійної діяльності на фондовому ринку, впровадженні нових можливостей і фінансових інструментів, захисті інтересів членів Асоціації, а також сприяти в створенні і вдосконаленні законодавчого і регуляторного середовища для фондового ринку України".

Довідка УНІАН. "Альтана Капітал" створена у 1993 році і зараз є однією з найбільших інвестиційних компаній України. Основними напрямами діяльності групи компаній "Альтана Капітал" є інвестиційний банкінг, брокерський сервіс, управління активами, Інтернет-трейдинг.

Сумарний об'єм операцій з цінними паперами у 2009 році склав 1,47 млрд дол., у 2010 - 1,89 млрд дол., у 2011 - 230 млн дол. В управлінні групи компаній "Альтана Капітал" є активи вартістю понад 300 млн дол.

Компанія є членом Фондової біржі ПФТС, Української Біржі, Фондової біржі "Іннекс", а також Фондової біржі "Перспектива", членом Асоціацій АУФТ, Фондове партнерство, ПАРД, УАІБ.

Асоціація "Фондове Партнерство" (раніше - Асоціація ПФТС) - об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів, створене в лютому 1996 року. Членами Асоціації є 284 професійні учасники фондового ринку.