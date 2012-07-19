Індекс Української біржі знизився третій день поспіль

Індекс Української біржі за підсумками торгів у четвер, 19 липня, знизився на 1,47% - до 1099,85 пункту, повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на Українській біржі склав 70 млн грн, із них на фондовому ринку - 26,6 млн грн, на терміновому ринку - 43,4 млн грн.

Лідерами падіння серед акцій, що найбільш активно торгуються,стали цінні папери Алчевського коксохіму (знизилися на 3,63%), "Укрсоцбанку" (на 3,48%).

Індекс ПФТС за підсумками торгів 19 липня знизився на 0,33% - до 399,48 пункту. Загальний обсяг торгів на ПФТС склав 333,9 млн грн, із них на ОВДП припало 272,5 млн грн, на облігації підприємств - 60,6 млн грн.