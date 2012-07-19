Росіяни не змогли отримати контроль над польським хімічним гігантом

Варшава. Один із найбільших у світі виробників добрив російська компанія "Акрон" змогла придбати лише 12,03% акцій найбільшого в Польщі хімпідприємства Zaklady Azotowe Tarnów замість 66%, які компанія хотіла отримати через викуп паперів за рекордною з моменту дебюту польської компанії на публічному ринку ціною, запропонованою її нинішнім акціонерам.

Згідно з повідомленням "Акрона", що його має у розпорядженні УНІАН, російський гігант купив близько 7,7 млн ​​акцій за ціною 45 злотих (1USD =3,4PLN) за штуку, що на 25% вище ринкових котирувань до офіційного оголошення її пропозиції тиждень тому.

Найбільшим акціонером ZAT є польський уряд. Акції ZAT, що дебютував на Варшавському фондовому ринку в кінці червня 2008 року, коштували близько 15 злотих, а в поточному році угоди відбувалися в районі 30 злотих.

Найбільше інвестори платили за папери, які досягли мінімуму на рівні 6 злотих на початку 2009 року, в ході сьогоднішніх торгів: 44,10 злотих.

Віце-президент групи "Акрон" Володимир Кантор, якого цитує прес-служба, подякував акціонерам, що продали свої папери російській компанії, яку польська влада в свою чергу звинуватили у спробі "недружнього поглинання".

"Ми неодноразово заявляли про підтримку напрямків розвитку компанії, представлених менеджментом у рамках довгострокової стратегії, і готові активно брати участь у їх реалізації. Ми впевнені, що співпраця Групи «Акрон» і Azoty Tarnów здатна створити безліч переваг для обох компаній", - зазначив він.

Кантор також заявив, що компанія підтримує політику польської влади та інших акціонерів, спрямовану на підвищення вартості ZAT.

Як повідомляв УНІАН, польське міністерство держмайна, що володіє 32% акцій, Azoty Tarnów, для того щоб не допустити поглинання компанії російським "Акроном", оголосила про плани об'єднання ZAT з іншим польським хімічних гігантом Zaklady Azotowe Рulawy.

Довідка УНІАН. Польська газета Rzeczpospolita написала на цьому тижні, що уряд Польщі робитиме все, щоб не допустити продажу стратегічних активів російському капіталу, оскільки це може вплинути на незалежність країни та її спроби зменшити залежність від газових постачань із Росії, котра поставляє сьогодні практично 100% імпортованого країною газу.

Міністр держмайна Польщі Микола Будзановський публічно закликав приватних акціонерів ZAT, що володіють близько 58% акцій, не продавати їх "Акронові", оскільки це буде "співучастю в недружньому поглинанні".

Azoty Tarnów, капіталізація якого на останньому закритті становила понад 800 млн доларів, у минулому році отримав чистий прибуток у розмірі більше 135 млн доларів при доходах майже 1,6 млрд доларів (за поточним курсом).