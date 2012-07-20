НКЦПФР схвалила публічне розміщення цінних паперів виключно на фондовій біржі

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) схвалила проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо емісії цінних паперів", що вимагає здійснювати публічне розміщення цінних паперів виключно на фондовій біржі, повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Як зазначили у прес-службі, цей законопроект також передбачає надання можливості відмови від виконання механізму переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії при приватному розміщенні, а також звільнення емітентів, які здійснили приватне розміщення від обов'язкової публікації річної і особливої інформації. Крім того, згідно з запропонованими регулятором новаціями, з переліку відомостей, що містяться в річній інформації, виключається пункт, за яким емітенти, які здійснили приватне розміщення, повинні надавати аудиторський висновок. Також законопроектом пропонується встановити субсидіарну відповідальність осіб, підписами яких засвідчується проспект емісії, за шкоду, яка може бути заподіяна інвесторові.

Найближчим часом документ буде оприлюднений на офіційному сайті регулятора, а також скерований на погодження до профільних міністерств і відомств.

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