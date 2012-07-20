Fitch підтвердило рейтинги Києва та Харкова

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги міста Києва: довгострокові рейтинги в іноземній та національній валюті на рівні «B-» зі «Стабільним» прогнозом і короткостроковий рейтинг в іноземній валюті «B». Про це йдеться в повідомленні Fitch, переданому агентству УНІАН.

Також Fitch підтвердило національний довгостроковий рейтинг міста на рівні «BBB+(ukr)», прогноз «Стабільний». При цьому проведена рейтингова дія поширюється на випущені боргові зобов'язання міста обсягом 800 млн дол.

Згідно з повідомленням, підтвердження рейтингів відображає статус Києва як столиці країни, передбачувану підтримку від центрального уряду й покращення бюджетних показників, які підтримуються за рахунок сприятливої економічної кон'юнктури та скорочення витрат. Крім того, рейтинги Києва враховують збільшення прямого ризику (прямий борг плюс інша заборгованість за класифікацією Fitch), суттєвий короткостроковий ризик рефінансування, обумовлений наближенням термінів погашення за зовнішніми облігаціями і кредитами від місцевих банків, а також беруть до уваги валютний ризик по єврооблігаціях.

Згідно з базовим сценарієм Fitch, Київ зуміє рефінансувати облігації на 250 млн дол. і досягти нової домовленості про виплату банківських кредитів на загальну суму 450 млн грн, терміни за якими настають у II півріччі 2012 р. Fitch розцінює короткостроковий ризик рефінансування у міста як суттєвий зважаючи на значний обсяг рефінансування і обмежені можливості на українському ринку боргового капіталу.

Також Fitch Ratings підтвердило рейтинги міста Харкова: довгострокові рейтинги в іноземній і національній валюті на рівні «B», короткостроковий рейтинг в іноземній валюті на рівні «B» і національний довгостроковий рейтинг «AA-(ukr)».

Згідно з повідомленням, прогноз за довгостроковими рейтингами міста - «стабільний». Здійснена рейтингова дія поширюється на випущені внутрішні облігації Харкова на 99,5 млн грн (еквівалент близько 12 млн дол.)

У повідомленні вказується, що рейтинги міста відображають його диверсифіковану економіку, хорошу ліквідність і хороші показники виконання бюджету. Крім того, рейтинги враховують ризики рефінансування і великий муніципальний сектор Харкова, що може зумовити тиск на бюджет міста.

Fitch відзначає, що проведення позитивних рейтингових дій буде залежати від підвищення суверенних рейтингів у поєднанні зі зниженням ризику рефінансування і здатністю міста зберігати операційну маржу близько 10%, а також стримувати прямий борг на рівні менше 20% поточних доходів. І, навпаки, якщо операційна маржа складе менше 5% в поєднанні з істотним погіршенням показників боргу і забезпеченості боргу, це матиме негативний тиск на рейтинги.